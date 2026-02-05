TMW Radio Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"

Nel corso della trasmissione 'A Tutta C' in onda su TMWRadio e Il 61 il direttore generale del Picerno ha parlato anche della situazione nel Girone C con due squadre - Trapani e Siracusa - che rischiano di subire penalizzazioni in classifica rendendo ancora più incerto il finale di campionato: "In un campionato difficile come questo devi pensare solo a te stesso e cercare di fare più punti possibili, perché assistiamo continuamente a risultati inaspettati, come a esempio lo scorso weekend in cui il Sorrento ha vinto contro il Catania. È un campionato imprevedibile, sempre aperto, e poi c’è la gogna dei punti di penalizzazione. Stiamo vivendo l’ennesimo campionato che io definisco falsato, perché siamo in attesa delle decisioni della giustizia sportiva che, secondo me, andranno a cambiare notevolmente la classifica. Siamo arrabbiati perché queste situazioni si verificano ogni anno".

Questa incertezza, il riferimento è ovvio a Trapani e Siracusa, ha cambiato anche le strategie di mercato?

"Per forza. Se le decisioni fossero state prese nei tempi giusti, magari non avremmo fatto 11 operazioni in entrata. Un campionato falsato lo è sotto tutti i punti di vista, non solo sportivo. Ogni anno queste situazioni creano danni a quanto di buono si cerca di fare in Lega Pro. Il presidente Marani lavora per migliorare la Lega, poi però si presentano situazioni generate da gestioni scriteriate che penalizzano le società serie come la nostra, che rispettano i parametri e non fanno il passo più lungo della gamba. Mi auguro vengano presi provvedimenti seri affinché queste situazioni non si verifichino più".