Pistoiese, cena fra i soci e il sindaco. Ferrari conferma l'addio ma non ci sono interessamenti

È andato in scena ieri un incontro per fare il punto della situazione in merito al futuro della Pistoiese. Presenti, come riporta Il Tirreno il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, Vannino Vannucci titolare della Vannucci piante main sponsor dell'Olandesina, il dg Marco Ferrari, il club managter Fabio Fondatori, i soci della Holding Arancione e Orazio Ferrari, presidente dimissionario del club che ha palesato e confermato la propria volontà di lasciare.

Per il futuro, però, regna ancora grande incertezza. Finora non sembrano esserci soggetti interessati a rilevare il pacchetto di maggioranza, con la famiglia Vannucci che ha confermato di voler dare il proprio contributo ma solo e soltanto come sponsor.