Playoff Serie C. Dopo il sorteggio, ecco gli orari dei match del 1° turno della fase nazionale

Dopo il sorteggio mattutino, la Lega Pro ha comunicato anche gli orari dei match del primo turno della fase nazionale dei playoff, che prenderà il via nella giornata di domenica 10 maggio, con il ritorno dei confronti invece in programma mercoledì 14.

Di seguito, il comunicato integrale:

FASE PLAY OFF NAZIONALE - PRIMO TURNO

Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 88/DIV del 10.04.2026 di Lega Pro ed in relazione al sorteggio effettuato in data odierna, le gare del Primo Turno della Fase Play Off Nazionale, in programma nelle date e con gli orari d’inizio sottoindicati:

GARE DI ANDATA – DOMENICA 10 MAGGIO 2026

GARA 1

Ore 20.45 - Cittadella-Ravenna (diretta Rai Sport)

GARA 2

Ore 20.00 - Campobasso-Potenza

GARA 3

Ore 20.00 - Pianese-Lecco

GARA 4

Ore 20.00 - Casarano-Renate

GARA 5

Ore 21.00 - Casertana-Salernitana

*Orario disposto in ottemperanza alla comunicazione delle autorità competenti - concomitanza altro evento.

GARE DI RITORNO – MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026

GARA 1

Ore 20.00 - Ravenna-Cittadella

GARA 2

Ore 21.00 - Potenza-Campobasso

*Orario disposto in ottemperanza alla comunicazione delle autorità competenti - concomitanza altro evento.

GARA 3

Ore 20.00 - Lecco-Pianese

GARA 4

Ore 20.00 - Renate-Casarano

GARA 5

Ore 20.45 - Salernitana-Casertana (diretta Rai Sport)

Modalità di svolgimento

Il Primo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gare di andata e ritorno.

Le società “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa.

Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale.

In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale la squadra “testa di serie”.