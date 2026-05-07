Playoff Serie C, gli accoppiamenti del 1° turno fase nazionale. Spicca Casertana-Salernitana
Chiusa ieri sera la fase a gironi, prosegue spedita la marcia dei playoff di Serie C, che entrano adesso nella fase nazionale della competizione, quella che vedrà subentrare le terze classificate di ogni girone - Renate, Ravenna e Salernitana - e il Potenza, in qualità di squadra vincitrice della Coppa Italia di categoria. Saranno loro le teste di serie del prossimo turno, insieme al Lecco, la miglior classificata delle squadre che hanno vinto le sfide di ieri, ovvero Cittadella, Campobasso, Pianese, Casarano e Casertana.
A determinare gli accoppiamenti, un sorteggio, con le teste di serie che avranno poi la sfida di ritorno tra le mura amiche; qualora al termine del doppio confronto emergesse risultato di parità, accederà al turno successivo la testa di serie. Non ci saranno neppure stavolta tempi supplementari e/o eventuali calci di rigore, e sarà un nuovo sorteggio, in data 14 maggio, a determinare le gare del secondo turno, dove entreranno le seconde classificate.
Di seguito, il programma completo del turno:
PLAYOFF SERIE C
PRIMO TURNO FASE NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)
Cittadella-Ravenna
Campobasso-Potenza
Pianese-Lecco
Casarano-Renate
Casertana-Salernitana
SECONDO TURNO FASE NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)
Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)
FINAL FOUR
Semifinali: and. domenica 24 maggio/rit. mercoledì 27 maggio
Finale: and. martedì 2 giugno/rit. domenica 7 giugno
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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