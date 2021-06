Playoff Serie C, la finalissima. Come arriva al match l'Alessandria

Una lunga rincorsa iniziata con l'arrivo di Moreno Longo in panchina (l'ex Torino è subentrato ad Angelo Gregucci), ma la penultima giornata è stata fatale per l'Alessandria: perso il big match contro il Como, i grigi si sono dovuti accontentare del 2° posto nel Girone A di Serie C, centrato con 68 punti.

Per i piemontesi i playoff hanno però preso il via al 2° Turno della Fase Nazionale, e dopo aver battuto Feralpisalò e AlbinoLeffe si ritrovano adesso a fronteggiare il Padova: oggi alle 18:00 la finalissima di ritorno, dopo lo 0-0 dell'andata.

Out solo i lungodegenti Sini e Bellodi, ma in difesa torna Mustacchio, che ha scontato la squalifica nel primo dei due confronti. In avanti inamovibile l'uomo della provvidenza, Andrea Arrighini, che dovrebbe far coppia con Corazza. Per il resto, avanti con il 3-4-1-2.

LA PROBABILE FORMAZIONE: Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mustacchio, Casarini, Bruccini, Celia; Chiarello; Corazza, Arrighini.