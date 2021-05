Playoff Serie C, passano il turno Juve U23 e Juve Stabia. Eliminate Catania, Samb e Pontedera

Si sono giocate oggi diverse gare valide per i playoff di Serie C. Spicca la vittoria della Juventus U23 sul campo della Pro Patria. Padroni di casa avanti con Latte Lath, ospiti che hanno ribaltato la sfida con Ranocchia e Brighenti. 1-1 nel derby tra Juve Stabia e Casertana, con un botta e risposta nell’ultimo quarto d’ora tra Castaldo e Marotta. Il Foggia si è imposto invece per 3-1 sul campo del Catania, in gol Curcio e Balde (doppietta) mentre per i padroni di casa ha segnato Maldonado. Affemazione di misura dell’Albinoleffe sul Pontedera grazie al gol realizzato da Manconi in pieno recupero. Infine 3-1 del Matelica sulla Sambenedettese: in gol Calcagni e Moretti (rigore) per i padroni di casa e D’Angelo per gli ospiti. Passano dunque il turno Juventus U23, Foggia, Albinoleffe, Matelica e Juve Stabia.

Pro Patria-Juventus U23 1-3

21' Latte Lath (PP), 34' Ranocchia (J), 55' Brighenti (J), 95' Correia (J)

AlbinoLeffe-Pontedera 1-0

93' Manconi

Matelica-Sambenedettese 3-1

49' Calcagni (M), 70' D'Angelo (S), 89' Moretti (M), 94' Alberti (M)

Juve Stabia-Casertana 1-1

77' Castaldo (C), 87' Marotta (JS)

Catania-Foggia 1-3

34' e 73' Balde (F), 64' Curcio (F), 69' Maldonado (C)