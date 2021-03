Polemiche in casa Sambenedettese, Maxi Lopez: "Poca chiarezza da parte del club"

Dopo la presa di posizione del presidente Domenico Serafino in merito alla situazione finanziaria della Sambenedettese e la riposta dell'ex patron Franco Fedele in merito a pendenze pregresse gravate sulla nuova proprietà, arriva anche il pensiero di Maxi Lopez, attuale capitano del club marchigiano con un post su Instagram: "Sono orgoglioso di essere il capitano della Samb e di un gruppo di calciatori che sta dimostrando l'attaccamento alla maglia con spirito di sacrificio e dedizione unica. Ma proprio in quanto capitano mi corre l'obbligo di evidenziare le difficoltà e la poca chiarezza che il club sta vivendo in questo momento e come tale situazione sia divenuta pesante. Faccio appello a tutti quelli che hanno a cuore la Samb affinché sostengano i ragazzi che stanno buttando il cuore oltre ogni ostacolo. Sempre forza Samb".