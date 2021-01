Potenza, Cianci frena le sirene di mercato: "Via solo per un'offerta che mi cambi la vita"

L'attaccante del Potenza Pietro Cianci, già 10 reti in stagione, ha voluto mettere un freno sulle voci di mercato che lo riguardano e che vogliono il Bari nuovamente interessato al suo profilo: "Fanno piacere, ma rimango concentrato sulla mia squadra attuale. Se dovessi andare via a gennaio sarebbe solo per un'offerta in grado di cambiarmi la vita. - svela il giocatore alla Gazzetta dello Sport - Bari? A settembre c’è stato un approccio, poi il Potenza si è inserito e mi ha voluto fortemente, non potevo rifiutare. Volevo arrivare in doppia cifra e ci sono riuscito, adesso devo dimostrare di valere la B. Voglio arrivarci da protagonista".