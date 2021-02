Potenza, l'ad Flammia: "Silenzio stampa finché non avremo arbitri degni della categoria"

Dopo la sconfitta contro la Casertana l’amministratore delegato del Potenza Daniele Flammia si è scagliato contro la direzione di gara annunciando il silenzio stampa: “Fermo restando il difficile momento e le nostre responsabilità siamo rammaricati per un secondo tempo in cui non si è giocato a calcio. La terna arbitrale ha permesso ai giocatori della Casertana di non utilizzare i palloni, in frangenti della gara si impiegava quello bianco non previsto oppure spesso si cambiava. Inoltre c’è un rigore netto non concesso. - conclude Flammia come riporta Tuttoc.com - Sono tre domeniche che non ci vengono concessi calci di rigore. Gli arbitraggi spesso e volentieri condizionano la gara. Ci prendiamo le nostre responsabilità, ma la società non parlerà ulteriormente, ci sarà silenzio stampa fin quando non avremo arbitri degni della categoria".