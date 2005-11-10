Ufficiale
Potenza, tra i pali torna Franchi. Per l'estremo difensore, contratto annuale
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Potenza fa sapere "di aver acquisito, a titolo definitivo fino al 30 giugno 2027, il diritto alle prestazioni sportive del portiere Denis Franchi.
Profilo di assoluta esperienza, Denis torna a Potenza dopo aver indossato la maglia rossoblù nella stagione 2025/26, culminata con la conquista della prima storica Coppa Italia del club. Nella sua precedente avventura con il Potenza ha collezionato 4 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C.
La società formula a Denis un caloroso bentornato e gli augura buon lavoro".
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