Ufficiale Potenza, arriva il portiere Franchi dalla Ternana: prestito fino al termine della stagione

Potenza Calcio rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla società Ternana Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del portiere Denis Franchi.

Denis inizia la sua carriera nel Prata Falchi dove mette in mostra le proprie qualità per poi essere ingaggiato dall’Udinese Calcio. Con i friulani disputa 20 partite a difesa dei pali della formazione U17 prima del trasferimento nelle giovanili del Paris Saint Germain. Con i parigini conferma le proprie qualità collezionando 33 presenze in due stagioni tra Campionato e Youth League che gli valgono diverse convocazioni in prima squadra, la conquista della Ligue 1 e di una Coppa di Francia. Dopo l’importante esperienza maturata in Francia, nella stagione 2022/23 Denis si trasferisce al Burnley in Inghilterra con cui conquista il campionato di Championship e una storica promozione in Premier League. L’anno successivo torna in Italia e si trasferisce alla Ternana per poi trasferirsi in prestito alla Pro Vercelli nella stagione 2024/25. Con i piemontesi colleziona 14 presenze tra campionato e playout di Serie C prima di tornare, nella stagione 2025/26, nuovamente alla Ternana.

La società formula un caloroso benvenuto a Denis.