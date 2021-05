Potenza, problemi per Iovino. Si attende sentenza per Caita

Problemi societari in vista per il Potenza. Il club ha manifestato alcuni problemi a causa delle voci relative al sequestro delle prime quote nei confronti del socio Iovino, mentre nelle prossime ore si attende la sentenza per il presidente Caita. È probabile che la frenata rispettino all’intermediazione della Sbm si sia fermata per questi problemi importanti oltre ai tanti debiti societari, e che lo stop momentaneo sia propedeutico alla chiusura della trattativa una volta risolte le questioni economiche in sospeso. Si attendono risvolti nei prossimi giorni.