Pres. Avellino sulla sfida al SudTirol: "Caricati dal risultato dell'andata: credo nei ragazzi"

Forte del 2-0 all'andata, l'Avellino si presenterà quest'oggi al "Druso" di Bolzano per la gara di ritorno del 2° Turno della Fase Nazionale dei playoff, che mette in palio la semifinale.

Della gara, come riferisce tuttoavellino.it citando il Corriere dell'Irpinia, ne ha parlato il presidente Angelo D'Agostino: "Questo risultato è importante e ci dà una grande carica. Ho visto una squadra combattiva e risoluta che ha espresso in campo il gioco che ci piace. Credo in questi giovani. Nello spogliatoio ci siamo confrontati. C’è un bell’entusiasmo adesso. Siamo in un buon momento e voglio ringraziare di cuore i nostri tifosi per la vicinanza e il calore dimostrati da ogni parte dell’Irpinia. Il loro sostegno è prezioso. Mercoledì a Bolzano dobbiamo farcela".