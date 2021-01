Pres. Ternana: "Se si vuole aiutarla, la C va portata a 22 club. Vaccini? Favorevole"

Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il patron della Ternana Stefano Bandecchi ha parlato anche del futuro della Serie C: "Speriamo che ci siano aiuti per la Serie A. Se si vuole aiutare la C va portata a 22 squadre. Serie A, B e C con pesi diversi devono creare insieme una grande piattaforma tv che trasmetta pure le amichevoli con la raccolta pubblicitaria. Si può ricavare almeno il triplo e ridividere i soldi in parti giuste, per fare del calcio un business e non una rovina. Ci sono debiti spaventosi, i club hanno costi superiori di almeno due volte rispetto agli introiti. Rischiamo di veder fallire 3-4 squadre di Serie A, oltre 10 di B e minimo 35 di C: se fossero trattate come delle vere aziende, dovremmo portare i libri in tribunale. Per fare un ristoro alla Ternana mi devono dare 10 milioni, meglio darli a chi ha bisogno. Vaccini? Sono un grande sostenitore della vaccinazione e non vedo l'ora di farla. Ma potrebbe creare situazioni anomale a livello fisico perché ciascuno può reagire diversamente. Nel caso si prevedesse, proporrò un paio di settimane di stop dei campionati".