Pres. Ternana: "Lucarelli sprecato per la C. Ma gli ho augurato di non esser più comunista"

Lunga intervista quella che il presidente della Ternana Stefano Bandecchi ha rilasciato al Corriere dello Sport. Tanti i temi toccati, a cominciare da quello legato a questo campionato: "Siamo partiti per fare un buon campionato ed essere tra i protagonisti, ci mancano 6 punti pensando a certi episodi, ci poteva stare però anche qualche vittoria in meno. Non avvertiamo né aspettative né pressioni. Non saremo noi a vincere il campionato e non siamo obbligati a farlo. Ci stiamo già organizzando per fare bene i playoff, il Bari è il più titolato e forte per vincere il girone. Io scommetterei sui pugliesi. C'è ancora tanto da giocare. Per i playoff ci sono Palermo, Catania, Catanzaro, Avellino e Teramo".

E una nota va poi a mister Cristiano Lucarelli: "Gli ho augurato di non essere ancora comunista nel 2021! Calcisticamente lo trovo sprecato per la Serie C, è pronto per fare altro e spero che continui con noi, pur se sono consapevole che fa gola a molti. E' uno dei migliori in circolazione, lo vedo completo".