Pro Patria, Bolzoni: "Mancata personalità, prestazione inspiegabile"

Momento complicato per la Pro Patria, travolta dal Lecco e sempre più coinvolta nella lotta per non retrocedere. Al termine della gara, il tecnico Francesco Bolzoni non ha nascosto tutta la sua delusione per una prestazione giudicata al di sotto degli standard attesi.

“Dopo la Giana non ho mai visto una prestazione del genere, da nessun punto di vista”, ha dichiarato Bolzoni, sottolineando come la squadra sia mancata soprattutto sul piano della personalità, elemento ritenuto determinante. “Magari a volte siamo stati meno bene fisicamente, ma a livello tattico c’eravamo. Oggi invece non c’è stato assolutamente nulla”.

L’allenatore ha evidenziato come la prova negativa sia arrivata in modo inatteso, considerando il rendimento delle ultime settimane: “Non mi aspettavo una prestazione del genere viste le ultime sei-sette partite”. Un segnale che, secondo il tecnico, impone una riflessione profonda all’interno del gruppo.

Bolzoni ha poi assunto su di sé le responsabilità della preparazione della gara, spiegando le scelte tattiche adottate: “Abbiamo preparato la partita sul loro 3-5-2, come fanno quasi tutte le squadre di questa categoria”. Tuttavia, ha ribadito che l’aspetto motivazionale non può essere imposto dall’esterno: “Le motivazioni devi sentirle dentro, non possono essere date dall’allenatore con le parole”.

Infine, un messaggio rivolto alla squadra: “I ragazzi sanno che possono fare molto meglio e si prenderanno le loro responsabilità”.