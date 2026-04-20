Arrivano altri verdetti fra Serie C e Serie D: il Trapani retrocede, festa per Barletta e Folgore

Nel fine settimana sono state tre le squadre che hanno salutato la Serie C e il professionismo: nel Girone A infatti Pro Patria e Virtus Verona faranno compagnia alla Triestina in Serie D con i play out che non si disputeranno, mentre nel Girone C è il Trapani a salutare la terza serie – con il presidente Valerio Antonini pronto comunque alla battaglia legale – con un turno d'anticipo in un altro girone dove i play out potrebbero non disputarsi visto l'ampio distacco in classifica: Foggia e Siracusa sono infatti appese a un filo per disputare l'unico spareggio ancora possibile. Ma anche in questo caso potrebbe non disputarsene nessuno.

Con una giornata solamente da giocare solo il Girone B potrebbe vedere un play out – vista la già certa retrocessione del Pontedera e l'esclusione del Rimini – in una situazione raramente vista in terza serie.

Per chi saluta amaramente la Serie C, c'è stato invece chi l'ha raggiunta dopo anni d'attesa: è il caso del Barletta che ha festeggiato nella giornata appena passata conquistando il successo nel proprio girone e tornando così fra i professionisti dopo 11 anni d'attesa. Ancora più lunga invece l'attesa della Folgore Caratese che l'ultima volta che si era affacciata in terza serie era quasi ottanta anni fa (stagione 1947/48). Le due formazioni si aggiungono così a Scafatese, Grosseto e Treviso che avevano festeggiato già nelle scorse settimane.