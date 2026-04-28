Pro Patria, gli olandesi di Estrella Football Group puntano all'acquisizione del 51%

Potrebbe arrivare dall'Olanda la tanto attesa novità per il futuro della Pro Patria. Per il club bustocco, da pochi giorni retrocesso in Serie D, è arrivata una dichiarazione d'interesse da parte del gruppo Estrella Football Group all'acquisizione del 51% delle quote societarie:

"Estrella Football Group, società olandese di investimento e gestione nel settore calcistico, conferma l'intenzione di presentare un'offerta per acquisire una quota di maggioranza del 51% in Aurora Pro Patria 1919 Srl nel corso del prossimo mese. Le parti hanno avuto colloqui costruttivi e restano da definire gli ultimi dettagli. Subordinatamente al completamento delle formalità necessarie, Estrella Football Group auspica di procedere con la transazione il più rapidamente possibile. L'offerta rappresenta un passo importante nella visione a lungo termine di Estrella Football Group per il club. Il gruppo è ansioso di iniziare al più presto i preparativi per la prossima stagione, lavorando a stretto contatto con la dirigenza e gli stakeholder del club per costruire una base solida e stabile per il futuro.

L'obiettivo di Estrella Football Group è supportare l'Aurora Pro Patria nel suo sviluppo sportivo e strutturale, aiutando il club a risalire costantemente le classifiche del calcio mondiale. Con una chiara attenzione alla pianificazione, alla professionalità e alla sostenibilità a lungo termine, il gruppo intende contribuire positivamente al prossimo capitolo della storia del club. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti man mano che il processo procederà e i dettagli finali saranno definiti".

Attualmente la proprietà è suddivisa tra il 51% della famiglia Testa e il 49% della Finnat, rappresentata da Luca Bassi e dall’avvocato Zema. Ricordiamo, infine, che il nome della Estrella Football Group non è nuovo al calcio italiano in quanto in passato aveva già manifestato interesse nei confronti del Rimini.