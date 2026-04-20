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Serie C, il punto dopo la penultima giornata: Virtus Verona, Pro Patria e Trapani retrocesse

Serie C, il punto dopo la penultima giornata: Virtus Verona, Pro Patria e Trapani retrocesseTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 08:19Serie C
Tommaso Maschio

Dopo Triestina e Pontedera altre tre squadre salutano la Serie C con una giornata d'anticipo: si tratta di Virtus Verona e Pro Patria nel Girone A, dove dunque non si disputeranno i play out, e Trapani nel Girone C. Anche in questo raggruppamento potrebbero non giocarsi i play out, anzi uno - quello fra sedicesima e diciannovesima - non si disputerà sicuramente per il troppo ampio divario fra le squadre, con Foggia e Siracusa appesa a una flebile speranza di conquistare uno spareggio salvezza in extremis nell'ultima giornata della stagione regolare.

Per quanto riguarda invece l'ultima promossa diretta in Serie B - dopo Vicenza e Benevento - tutto si deciderà all'ultima giornata con Arezzo e Ascoli appaiate a quota 77 punti nel Girone B che si giocheranno tutto in novanta minuti di fuoco con testa al campo e un orecchio alla radio (o forse meglio dire un occhio a smartphone e tablet visti i tempi). Il girone mediano è quello che appare il più combattuto ed equilibrato con anche la corsa salvezza e la griglia dell'ultimo play out che si deciderà solo all'ultimo nonostante un campionato condizionato dall'esclusione del Rimini e dalla già certa retrocessione del Pontedera: in corsa ci sono Bra, Sambenedettese e Torres, tre squadre racchiuse in cinque punti.

SERIE C - 37ª GIORNATA
AlbinoLeffe-Triestina 3-0
61' e 72' De Paoli, 89' Ambrosini
Union Brescia-Dolomiti Bellunesi 2-0
37' Marras, 76' Mercati
Giana Erminio-Inter U23 2-0
33' Samele, 90+4' Galeandro
Vicenza-Pergolettese 0-0
Lecco-Lumezzane 2-2 (iniziata con 30' di ritardo alle 15 per avverse condizioni meteo)
26' e 45+5' Konate (Le), 36' Iori (Lu), 47' Ghillani (Lu)
Novara-Cittadella 0-1
34' Pavan
Pro Patria-Arzignano Valchiampo 2-3
28' e 69' Nanni (A), 64' Renelus (P), 90+2' Lanzi (A), 90+6' Orfei (P)
Pro Vercelli-Ospitaletto 1-0
58' Satriano
Trento-Renate 3-3
2' Chinetti (T), 58' Anelli (R), 65' Karlsson (R), 73' Capone (T), 75' Cali (R), 80' Benedetti (T)
Virtus Verona-Alcione Milano 1-1
1' Patane (V), 46' Morselli (A)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 86, Union Brescia 66, Lecco 63*, Trento 62, Renate 61, Cittadella 59, Lumezzane 52*, Alcione Milano 52, AlbinoLeffe 50, Arzignano Valchiampo 50, Giana Erminio 49, Inter U23 48, Pro Vercelli 46, Ospitaletto 45, Novara 44, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 38, Virtus Verona 25, Pro Patria 23, Triestina 12

N.B.
* gara ancora in corso
Vicenza promosso in Serie B; Virtus Verona, Pro Patria e Triestina retrocessa in Serie D

Girone B
Ascoli-Guidonia Montecelio 1-0
59' Milanese
Bra-Ternana 1-2
40' Pettinari (T), 45+3' Sinani (B), 90+1' Aramu
Carpi-Forlì 0-1
19' Trombetta
Perugia-Campobasso 0-1
34' Gargiulo
Pianese-Juventus Next Gen 0-0
Pineto-Arezzo 1-4
31' Ionita (A), 64' Arena (A), 82' El Haddad (P), 90+4' Pattarello (A), 90+7' Tavernelli (A)
Ravenna-Vis Pesaro 1-0
90+5' Dimarco
Sambenedettese-Pontedera 2-1
19' Eusepi (S), 45+8' Candellori (S), 86'Mbambi (P)
Torres-Gubbio 0-0

Riposa: Livorno

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 77, Ascoli 77, Ravenna 73*, Campobasso 56, Juventus Next Gen 52, Pineto 50, Ternana 48, Pianese 47, Vis Pesaro 46, Gubbio 45, Livorno 40, Forlì 39, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Torres 36, Sambenedettese 34, Bra 31, Pontedera 20

N.B.
* una gara in più
Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva; Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva
Pontedera aritmeticamente retrocesso in Serie D

Girone C
Audace Cerignola-Team Altamura 1-1
36' Vitale (AC), 47' Nicolao (TA)
Casarano-Crotone 1-2
53' Zunno (CR), 66' Cajazzo (CA), 84' Bruno (CR)
Catania-Potenza 1-1
27' D'Auria (P), 73' Cicerelli (C)
Cosenza-Trapani 1-0
68' Mazzocchi
Giugliano-Benevento 1-1
39' Mignani (B), 90'+12' Volpe (G)
Latina-Casertana 2-0
61' Lipani, 73' Parigi
Monopoli-Foggia 1-0
54' Fall
Salernitana-Picerno 2-1
52' Lescano (S), 72' Pugliese (P), 78' Achik (S)
Siracusa-Cavese 1-1
63' Orlando (C), 84' Sbaffo (S)
Sorrento-Atalanta U23 1-1
26' Sabbatani (S), 90' Cisse (A)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 81, Catania 69, Salernitana 66, Cosenza 66, Casertana 65, Crotone 61, Monopoli 55, Casarano 53, Audace Cerignola 53, Potenza 48, Team Altamura 45, Atalanta U23 44, Cavese 41, Picerno 39, Latina 39, Sorrento 38, Giugliano 36, Foggia 27, Siracusa 25, Trapani 23

N.B.
Benevento promosso in Serie B.
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva
Trapani aritmeticamente retrocesso in Serie D

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