Pro Patria, Cottarelli e la tesi di laurea sul Covid-19: "Ci ha impedito di vivere"

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di TMW da Niccolò Cottarelli, difensore della Pro Patria, si è parlato anche della sua vita lontano dal rettangolo verde con una tesi in Scienze Motorie del titolo "Il calcio nell'era della pandemia da Covid-19”: “Nessuno ha vissuto questo anno, non solo a livello umano, ma anche lavorativo. Parlo da calciatore, stare fermi molti mesi è complicato, si perde l’affiatamento dato dallo spogliatoio, il ritmo, la preparazione estiva va gestita diversamente… ci sono tante complicanze. Torno appunto sul pre campionato, è stato più lungo, più ostico trovare la condizione fisica e mentale, anche il non giocare amichevoli ha inciso. Poi c’è l’aspetto economico che riguarda i club, che senza pubblico e senza sponsor hanno avuto solo costi, la questioni stadi vuoti che cambia certi scenari: spero che questa abbia una soluzione abbastanza imminente, magari già per la fine di questo torneo. Sarebbe un passo verso la normalità”.