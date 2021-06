ufficiale Pro Patria, Cottarelli e Spizzichino ai saluti. Lasciano il club per fine contratto

Con una nota sul proprio sito ufficiale la Pro Patria ha comunicato l’addio per fine contratto di Niccolò Cottarelli e Giorgio Spizzichino. Questo il messaggio del club lombardo:

89 presenze, 4 gol, la promozione in C, lo Scudetto di Serie D e il cuore tigrotto.

Grazie Cotta!

33 presenze, 2 gol, impegno, sacrificio e dedizione per i colori bianco-blu.

Grazie Spizzi!

Aurora Pro Patria 1919 augura le migliore fortune a Niccolò Cottarelli e Giorgio Spizzichino per il prosieguo della sua carriera calcistica.