Ufficiale Dopo la Pro Patria, Di Munno approda al Vado. È un nuovo volto rossoblù

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Vado si dice "lieto di annunciare l’arrivo di Alessandro Di Munno, centrocampista classe 2000 reduce dall’esperienza con la Pro Patria nel girone A di Serie C.

Originario di Bresso, Alessandro vanta alle spalle un importante percorso nel calcio professionistico. In Serie C ha collezionato più di 𝟏𝟑𝟎 presenze, indossando le maglie di 𝑴𝒐𝒏𝒛𝒂, 𝑽𝒊𝒔 𝑷𝒆𝒔𝒂𝒓𝒐, 𝑷𝒓𝒐 𝑺𝒆𝒔𝒕𝒐, 𝑳𝒆𝒄𝒄𝒐, 𝑵𝒐𝒗𝒂𝒓𝒂 e 𝑷𝒓𝒐 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒂. Cresciuto nelle giovanili di 𝑺𝒂𝒎𝒑𝒅𝒐𝒓𝒊𝒂, 𝑪𝒐𝒎𝒐 e 𝑴𝒐𝒏𝒛𝒂, Alessandro è un centrocampista moderno in grado di ricoprire più zone di campo, capace di abbinare qualità e quantità.

𝑩𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒐 𝒊𝒏 𝒓𝒐𝒔𝒔𝒐𝒃𝒍𝒖̀, 𝑨𝒍𝒆𝒔𝒔𝒂𝒏𝒅𝒓𝒐!".