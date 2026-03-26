Pro Patria, Testa: "Mi dimetto dalla presidenza. Ma non vuol dire che abbandono il club"

Terremoto in casa Pro Patria. Patrizia Testa, presidente del club bustocco, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di guida della società.

Queste le sue dichiarazioni a IlBustese.it: "Confermo di aver deciso di lasciare subito la guida della Pro Patria. Le mie dimissioni da presidente seguiranno, per la ratifica, il percorso interno di un CdA, ma ci tengo a precisare che questo non significa un abbandono. L’obiettivo è piuttosto mettere nelle migliori condizioni chi proseguirà l’avventura calcistica della Pro Patria dopo di me. Ci tengo anche a sottolineare che in queste ore, dopo l’uscita pubblica della notizia, ho ricevuto chiamate da presidenti di Serie A che mi hanno ringraziata. Mi hanno riconosciuto di essere stata, in questi 11 anni, una delle poche persone a mettere la mia moralità, le mie energie fisiche e le risorse economiche personali, guadagnate onestamente, al servizio di una squadra di calcio, e per di più della mia città.

Le contestazioni della tifoseria? Ho preso atto di queste contestazioni, purtroppo. Non è detto che nei tempi e nei modi opportuni - e considerando che tutto è documentato - non avrò modo di tutelarmi nelle sedi opportune, perché certi attacchi vanno a intaccare la mia moralità"