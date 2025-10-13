Pro Patria, Testa: "Una passione che nasce da piccola. Sposo a pieno la 'riforma Zola'"

Ospite dei microfoni di Radio TV Serie A la presidentessa della Pro Patria, Patrizia Testa ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua avventura nel club lombardo:

"Fin da quando ero piccola mi sono legata alla Pro Patria. Da quando mio padre una volta mi portò a vedere un'amichevole contro la Juventus. Da lì è nato tutto. La nostra è una grande storia di Serie A, oramai lontana dai nostro giorni ma che spero si possa rivivere al più presto.

Quali sono le difficoltà della gestione di un club di Serie C?

"La passione è inevitabile. Quando deciderò di porre fine alla mia avventura sarà solo perché sarà suonato il gong della disponibilità economica. Io non ho una azienda da veicolare attraverso il mondo del calcio, ma non è il mio caso. È una situazione che limita oggettivamente".

Quanto è importante il lavoro con i giovani?

"È fondamentale per un club per il nostro. Per questo ho sposato in toto la politica del presidente Marani tanto che la 'riforma Zola' per me sarà fondamentale per il calcio italiano. Raccogliere i giovani del territorio e darli alla prima squadra è il nostro obiettivo".

Una Pro Patria che è unica anche per l'avere una Presidente donna da tanti anni.

"Essere una delle poche presidenti donna è una grande soddisfazione, ma dietro le quinte ci sono altre donne. Come mia figlia Stefania, mia figlia Francesca che è stata con noi 4-5 anni o mia sorella che non vuole mai apparire".