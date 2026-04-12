Pro Vercelli, Hellemons già al lavoro per la prossima stagione: occhi sui giovani della Primavera
Con una stagione ancora da concludere e una salvezza da blindare, in casa Pro Vercelli si inizia già a programmare il futuro con il nuovo i Head of Methodology Eric Hellemons, arrivato nelle scorse settimana dal club olandese del Willem II dove si occupava del settore giovanile, che nella giornata di ieri è stato visto allo Stadio Piola per assistere alla sfida della Primavera della squadra piemontese contro il SudTirol terminata per 1-0 per le 'Bianche Casacche'.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il dirigente olandese era in compagnia del capo scout Gabriele Grizzuti, annunciato anche lui lo scorso 2 aprile, al direttore generale Filomeno Rocco Fimmanò e al tecnico Michele Santoni per seguire da vicino i giocatori della Primavera e valutare quei profili che la prossima stagione potrebbero essere aggregati alla prima squadra vista la chiara volontà di puntare alla valorizzazione del lavoro del proprio settore giovanile.
Osservato particolare, su tutti, il centrocampista Giovanni Zaccchera, classe 2008, che a dicembre aveva firmato il suo primo contratto da professionista legandosi alla Pro Vercelli fino al 2028.