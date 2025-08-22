Ufficiale Pro Vercelli, avanti con Iotti: il centrocampista ha rinnovato il contratto

Ilario Iotti, centrocampista della Pro Vercelli, ha rinnovato il suo contratto con il club piemontese. Di seguito il comunicato ufficiale della Pro Vercelli:

La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di comunicare l’adeguamento e il prolungamento del contratto con Ilario Iotti, centrocampista classe 1995 e vera bandiera della società.

Arrivato a Vercelli con dedizione e spirito di sacrificio, Iotti è diventato negli anni una colonna portante della squadra, distinguendosi per professionalità, attaccamento alla maglia e leadership dentro e fuori dal campo.

Questo rinnovo rappresenta non solo un riconoscimento per quanto fatto finora, ma anche la volontà della società di proseguire insieme un percorso basato su continuità, identità e senso di appartenenza.

La F.C. Pro Vercelli 1892 esprime la propria soddisfazione per il proseguimento di questo legame speciale con Ilario Iotti e gli augura di vivere ancora molte stagioni ricche di emozioni e successi con la Bianca Casacca.

Avanti insieme, Ilario!