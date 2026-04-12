Pro Vercelli, Santoni: "I playoff la ciliegina, altrimenti ci concentreremo sul futuro"

La Pro Vercelli si prepara al finale di stagione con ancora una speranza concreta di agganciare i playoff. Alla vigilia della sfida contro il Renate, il tecnico Michele Santoni ha fatto il punto sulle condizioni della squadra e sugli obiettivi immediati.

“Stiamo bene, ci siamo allenati con intensità e finalmente abbiamo avuto qualche giorno in più per lavorare”, ha spiegato l’allenatore, sottolineando come la squadra abbia ritrovato energie fisiche e mentali dopo un periodo molto intenso.

La gara si preannuncia complessa: “È una partita difficile, loro sono quinti, hanno identità, fisicità ed entusiasmo. Per certi versi ricordano l’Inter U23 per modo di giocare, anche se compensano con più esperienza”.

Santoni chiede ai suoi di ripartire dalla buona prestazione offerta nel secondo tempo proprio contro i nerazzurri: “Dobbiamo fare quella partita, ma con più concretezza. Se crei tanto e non segni, diventa difficile vincere”.

Sui playoff, il tecnico invita alla calma: “Parlarne troppo non ci ha aiutato. Dobbiamo concentrarci sul Renate e fare risultato. Poi vedremo”.

L’obiettivo è chiaro: chiudere al meglio la stagione, indipendentemente dalla classifica. “Se arrivano i playoff sarà la ciliegina, altrimenti conta dare continuità e costruire per il futuro", ha concluso.