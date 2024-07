Ufficiale Renate, dall'Atalanta arriva in prestito il jolly difensivo Iacopo Regonesi

Il Renate rende noto di aver ottenuto dall'Atalanta Iacopo Regonesi.

Terzino sinistro o centrale difensivo, nato a Bergamo il 28 marzo 2004, è cresciuto per intero nel settore giovanile della Atalanta Bergamasca Calcio, con cui nella passata stagione ha militato sia nella formazione Primavera, sia in quella Under 23 impegnata per la prima volta in Serie C NOW (19 presenze complessive). Da anni ormai nel giro delle nazionali giovanili (convocato in Under 20 nel mese di giugno), nell'estate 2023 ha vinto i Campionati Europei Under 19, schierato sempre titolare nelle cinque gare della fase finale dal CT Alberto Bollini.

Per Iacopo prestito annuale in Brianza, con ritorno all'Atalanta fissato per il 30 giugno 2025.