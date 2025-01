Ufficiale Union Clodiense, arriva Regonesi per la difesa. Bonetto risolve e saluta il club

vedi letture

Un arrivo e un addio in casa Union Clodiense. Il club veneto ha infatti annunciato l'arrivo del difensore Regonesi dal Renate e ha salutato un altro difensore come Bonetto, mai schierato in questa prima parte di stagione, che ha risolto il contratto che lo legava alla squadra di Chioggia. Questo il comunicato:

"L’Union Clodiense comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Iacopo Regonesi che arriva dal Renate. Al difensore classe 2004, di proprietà dell’Atalanta U23, un grande benvenuto in maglia granata.

Contestualmente, la Società comunica di aver trovato in data odierna l’accordo con il calciatore Andrea Bonetto per la risoluzione consensuale del contratto. Al giocatore i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi e il più grande augurio per il futuro sportivo e professionale".