Rimini, tesserato l'attaccante classe 2004 Alessandro Brancato
Rimini F.C. è lieto di annunciare l’arrivo in biancorosso di Alessandro Brancato, attaccante classe 2004.
Cresciuto nel settore giovanile del Foggia, club con cui ha anche esordito e militato con la prima squadra in Serie C, Brancato ha successivamente maturato esperienze con le maglie di Olbia, Imperia e Sammaurese.
Un nuovo tassello che si aggiunge al reparto offensivo biancorosso che porta entusiasmo e tanta determinazione.
