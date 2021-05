Samb, il saluto di Maxi Lopez: "Vogliamo con tutte le forze che questo sogno continui"

Il centravanti Maxi Lopez ha voluto salutare la Sambenedettese dopo una stagione difficilissima a causa dei tanti problemi finanziari vissuti dal club augurando ai tifosi di un futuro più tranquillo e solido: "É nato tutto da un desiderio, il desiderio di esultare con voi sotto questa curva. Ve l’ho detto in un videomessaggio, prima di arrivare a San Benedetto nove mesi fa, ma già sapevo che questo tifoseria era speciale e avrebbe lottato insieme a noi. Sugli spalti non è stato possibile, però ci siete stati sempre vicini. Ci avete applaudito, contestato e fischiato ma sempre con grande rispetto. Un rispetto incondizionato, un amore verso questi colori, il rosso e il blu. E noi lo abbiamo ricambiato sudando questa maglia per una città intera. - continua l'argentino come riporta Tuttoc.com - Vi siete stretti a noi come una grande famiglia e nel momento più buio della stagione ci siete stati vicini. Oggi sono qui, sotto questa curva che racconta un tifo appassionato: sono qui per dirvi grazie da parte dell’uomo Maxi Lopez e da parte del capitano di una squadra fantastica, fatta da un gruppo di ragazzi incredibili. Vogliamo con tutte le forze che questo sogno continui perché i sogni, quelli belli, quelli che stanno per compere 100 anni devono essere custoditi e realizzati”.