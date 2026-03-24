Mussi chiude agli svincolati: "Non ci sono elementi per far crescere il valore della Samb"

"Sul mercato riteniamo non ci siano elementi che possano far crescere il valore della nostra rosa e che ci possano dare una mano importante. Non c’è un giocatore che toglieremmo dall’organico perché c’è un buon gruppo, quindi andremo avanti con gli uomini che abbiamo attualmente in rosa": così, come si riporta gazzettarossoblu.it riprendendo il Corriere Adriatico, il Direttore Sportivo della Sambenedettese Andrea Mussi, che ha fatto il punto sul mercato svincolati.

Proprio quanto i rossoblù sono in piena corsa salvezza nel Girone B di Serie C, con soli 29 punti centrati nelle 32 gare giocate. Certo, c'è tempo per risollevare la stagione, ma al momento attuale i marchigiani dovrebbero disputare il playout contro il Bra: vedremo se le restanti gare che mancano da qui al termine della regular season confermeranno o meno il verdetto. Di sicuro c'è che invece Roberto Boscaglia aveva recentemente parlato di ruoli scoperti in rosa, ma non sarà accontentato se mai quella fosse stata una velata richiesta.

Mussi, poi, ha parlato del centrocampista Simone Paolini, fuori lista ma prossimo al recupero dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto ai box: "Il ragazzo ha bisogno ancora di tre settimane per recuperare pienamente. In questo momento la lista è piena".