Samb alla caccia di svincolati? il ds Mussi: "Stiamo valutando, ma è un mercato difficile"

Dopo gli arrivi di Alessandro Maspero e Mauro Semprini, rispettivamente dopo la risoluzione dei contratti con Pro Sesto e Villa Valle, la Sambenedettese starebbe valutando attentamente un nuovo innesto, questa volta in difesa, anche se in questa fase della stagione non è semplice operare. Lo riferisce il neo direttore sportivo del club Andrea Mussi spiegando anche i retroscena dei due arrivi sopraccitati: “Se si potessero cambiare diversi ragazzi o portare elementi di categoria per aiutare questa squadra, lo faremmo. È un mercato molto difficile perché gli svincolati di gennaio non si possono riprendere, quelli di luglio sono un grosso rischio perché magari non giocano da dieci mesi”.

Spazio poi alla possibilità che arrivi un terzino: “Per il terzino sinistro, Piccoli ha fatto un’ottima gara anche se non è il suo ruolo. Stiamo valutando qualche profilo, ma abbiamo le stesse difficoltà avute con Maspero e Semprini. In questi casi infatti bisogna trattare anche se fanno una risoluzione. - prosegue Mussi come riporta Tuttoc.com - Trovare e individuare il profilo giusto è complicato e prendere per prendere non è il caso. Ne avrei potuti trovare una ventina così, ma serve qualcuno pronto a giocare e anche a giocare in uno stadio del genere e in questa situazione. Stiamo guardando anche la rosa perché bisogna vedere i regolamenti per collocare il nuovo acquisto. Ci stiamo lavorando".

Il ds infine si sofferma sulla scelta di sbarcare alla Samb: “Credo che quando chiama questo club sia difficile dire di no. Questa è una sfida che ho preso volentieri e sono convinto che vinceremo. Spero di riuscire a incidere ancora. Se ci sarà un acquisto va bene, ma per il resto la squadra ha le possibilità per farcela".