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Sambenedettese, Edoardo Zagaglia ceduto in prestito all'Atletico Ascoli

Sambenedettese, Edoardo Zagaglia ceduto in prestito all'Atletico Ascoli TUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Ferri
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 14:02Serie C

La U.S. Sambenedettese comunica di aver ceduto le prestazioni a titolo temporaneo del calciatore Edoardo Zagaglia all’Atletico Ascoli.

La società ringrazia Zagaglia per la professionalità, la serietà e l’impegno profuse in rossoblù augurandogli le migliori fortune sportive e personali per la nuova avventura calcistica!

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