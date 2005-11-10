Ufficiale
Sambenedettese, Edoardo Zagaglia ceduto in prestito all'Atletico Ascoli
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La U.S. Sambenedettese comunica di aver ceduto le prestazioni a titolo temporaneo del calciatore Edoardo Zagaglia all’Atletico Ascoli.
La società ringrazia Zagaglia per la professionalità, la serietà e l’impegno profuse in rossoblù augurandogli le migliori fortune sportive e personali per la nuova avventura calcistica!
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