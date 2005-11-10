Ufficiale
Matteo Lovato e la Salernitana si separano: risolto il contratto in modo consensuale
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Notizia nell'aria già da qualche ora e diventata ufficiale: Matteo Lovato non è più un giocatore della Salernitana. Decisione dovuta, tra i vari motivi, anche alla volontà della società di abbassare il monte ingaggi per poter operare sul mercato con maggiore libertà.
Di seguito il comunicato ufficiale del club campano: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il difensore Matteo Lovato. Il club augura al calciatore le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera.
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