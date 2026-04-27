Sambenedettese salva al 100' dell'ultima giornata. Massi: "Merito dell'acqua santa di Don Nicola"

La stagione sembrava compromessa, ma alla fine - proprio nel corposo extra time - la Sambenedettese ha mantenuto la Serie C, senza neppure passare dai playout. Salvezza diretta, dunque, per i marchigiani, con la stessa che è stata commentata nel post gara dal presidente Vittorio Massi, che ha svelato anche una sorta di retroscena...quasi mistico. "Ringrazio don Nicola perché ha portato l’acqua santa e ha benedetto la squadra", le parole del numero uno del club.

Con la stessa società che oggi ha postato sui propri social il video della benedizione del parroco e il suo discorso motivazionale alla squadra:

"Preghiamo anche per la vostra unità nello spogliatoio, in campo - ha detto il don Nicola -. Che si vada oltre, certe volte, a un po' di tensioni o altro perché quello che fa veramente un bel gruppo è l'unità, poi...siete dei professionisti! Questo può essere un trampolino di lancio per tante altre esperienze nella Sambenedettese o altrove, quindi ricordatevelo, siete professionisti. Nella vita di tutti i giorni ci sono sempre tante difficoltà, nella famiglia, nel lavoro, ma si superano, rimanendo uniti. Come pubblico, come spettatori, come calciatori, come dirigenza. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amen. Che il Signore sia con voi

Signore, ti preghiamo di benedire questa squadra, benedire le loro famiglie, i loro cari, benedire in particolar modo chi ha a casa dei malati, degli anziani, chi per motivi appunto di lavoro ha dovuto lasciare la sua casa. Benedicici e proteggici tutti. Che lo Spirito Santo vegli su di voi e con voi rimanga sempre.

Forza ragazzi, siamo tutti con voi".