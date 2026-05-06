Sambenedettese, Massi: "Vorrei un futuro come l'Arezzo. Boscaglia? Ci incontreremo"

Chiusa con una salvezza all'ultimo istante Vittorio Massi, presidente della Sambenedettese, ha fatto un bilancio dell'annata che ha visto il club marchigiano tornare in Serie C dopo anni di assenza.

"Non ci siamo salvati in maniera anonima: ci siamo salvati come in una favola. La Sambenedettese se ha vissuto un finale clamoroso, gioioso, quasi impossibile da spiegare".

Spostando l'attenzione sul futuro, poi, il numero uno rossoblù parla della possibile permananza di Roberto Boscaglia in panchina: "Ha un contratto per restare. È chiaro però che, dopo l'impresa fatta a San Benedetto, sia finito nel mirino di tante società La prossima settimana faremo le valutazioni necessarie".

Sul 'domani' che attende la Samb nel suo complesso, infine, spiega: "Il futuro ideale è quello che sta facendo l'Arezzo: ha alzato il budget, è andato in Serie B e ha trovato un comune che ha dato lo stadio alla società sportiva. È questo che vorrei accadesse qui. Quello che si sta facendo ad Arezzo è quello che io ho sempre sognato"