Sambenedettese, Maria Elisa D’Andrea rassicura: "La famiglia Massi continuerà a guidare il club"

La Sambenedettese continuerà ad avere nella famiglia Massi il proprio punto di riferimento societario anche negli anni a venire. A confermarlo è stata Maria Elisa D’Andrea, che all’interno del club ricopre il ruolo di responsabile della supervisione e della compliance e che è anche moglie del presidente Vittorio Massi. L’intervento è arrivato venerdì sera a San Benedetto, all’Hotel Relax, nel corso del business meeting intitolato “Passione Rossoblù”. Al termine dell’incontro, D’Andrea ha ribadito con chiarezza la posizione della proprietà, come riportato dal Corriere Adriatico: "La famiglia Massi c’è e ci sarà ancora per tanto tempo. Avere una famiglia di sambenedettesi alla guida della società è un valore aggiunto".

Nel suo intervento, la dirigente ha fornito anche aggiornamenti sulle condizioni del presidente Massi, rassicurando i presenti: "Sta bene, è a casa con la febbre ed è a riposo. Nei prossimi giorni si recherà a Milano per ulteriori accertamenti. È un testardo e si riprenderà più forte di prima".

D’Andrea ha poi illustrato le prospettive organizzative della Samb: "Ci saranno rafforzamenti perché stiamo puntando a una struttura più organizzata a tutti i livelli. Non è però un percorso immediato: non si può scegliere il primo avventuriero. Ci sono imprenditori che hanno lasciato altre piazze e guardano con interesse a San Benedetto, ma ogni ipotesi va valutata con attenzione".

Un riferimento è stato riservato anche a Rapullino: "È molto vicino alla Samb e alla nostra famiglia. È sicuramente una persona affidabile". In conclusione, l’appello a un clima più sereno e rispettoso: "Bisogna ricordare il rispetto per un presidente che prende decisioni, impopolari o meno, e se ne assume la responsabilità portandole avanti".