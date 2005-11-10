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La Scafatese riparte dal suo capitano: Altobello in gialloblù anche la prossima stagione

La Scafatese riparte dal suo capitano: Altobello in gialloblù anche la prossima stagione TUTTOmercatoWEB
© foto di Andrea Rosito
Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:20Serie C

La Scafatese riparte dal suo capitano. Come fa sapere il club campano, Errico Altobello continuerà a vestire la maglia gialloblù anche nella prossima stagione. Di seguito la nota del club:

"La Scafatese Calcio 1922 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per la permanenza del Capitano Errico Altobello, che continuerà a vestire la maglia gialloblù anche nella prossima stagione.

Leader in campo e fuori, punto di riferimento per compagni, staff e tifosi, Altobello è stato uno dei protagonisti assoluti del percorso che ha portato la Scafatese alla conquista del campionato, al ritorno nel calcio professionistico e al titolo di Campione d’Italia di Serie D.

La sua conferma rappresenta molto più di una semplice permanenza: è un segnale di continuità, appartenenza e ambizione.

Con la sua esperienza, il suo carisma e il suo attaccamento ai colori gialloblù, Errico continuerà a guidare il gruppo anche nella nuova avventura tra i professionisti, incarnando quei valori di sacrificio, serietà e senso di appartenenza che da sempre contraddistinguono la nostra società".

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