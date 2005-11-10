Ufficiale Juventus Next Gen, termina l'esperienza di Cerri: è stato ceduto al Grenoble

L'attaccante classe 2003 giocherà in seconda divisione francese da questa stagione. L'operazione a titolo definitivo

Dopo 15 reti in 74 presenze con la maglia della Juventus Next Gen, inframezzate dai prestiti a Carrarese (33 presenze e 4 reti) e Bari (10 gare un solo gol) in Serie B per l'attaccante Cerri ci sarà la Francia: il giocatore classe 2003 è infatti stato ceduto dai bianconeri al Grenoble.

Il comunicato della cessione di Cerri

"Si conclude il percorso di Leonardo Cerri con la maglia della Juventus. L'attaccante classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo al Grenoble, club che milita nella seconda divisione francese.

Arrivato nel Settore Giovanile bianconero nell'estate del 2019, Cerri ha compiuto tutta la trafila, dall’Under 17 fino alla Primavera, per poi esordire nella Next Gen nella stagione 22/23 (e collezionare anche una presenza in A la stagione successiva).

Nelle ultime due annate ha maturato esperienza in Serie B con le maglie di Carrarese e Bari: dopo la prima parte dell'annata 2025/2026 trascorsa in prestito al club pugliese, Cerri è tornato in bianconero a gennaio 2026, per giocare 13 partite fra stagione regolare e playoff con la Next Gen (2 le reti messe a segno).

Adesso l’avventura francese: a Leonardo va il ringraziamento per il cammino condiviso in bianconero e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura".