Serie C, 22^ giornata: le classifiche. Cambio al vertice nel Girone A. Comanda il Como

In attesa dei due posticipo in programma domani sono andate in archivio gran parte delle gare del 22° turno di Serie C. Di seguito le classifiche aggiornate dei tre gironi:

GIRONE A

Como 46

Renate 45

Pro Vercelli 39

Alessandria 38

Pro Patria 35

Lecco 34

Juventus U23 33

Pontedera 32

Carrarese 31

Grosseto 31

Pro Sesto 30

Albinoleffe 30

Pergolettese 25

Pistoiese 25

Novara 23

Olbia 22

Piacenza 21

Giana Erminio 20

Livorno 17

Lucchese 16

GIRONE B

SudTirol 44

Perugia 40*

Modena 40

Padova 38**

Sambenedettese 36

Virtus Verona 35

Feralpisalò 35

Cesena 35*

Triestina 33

Mantova 32*

Matelica 31

Carpi 27**

Fermana 26

Gubbio 26

Legnago Salus 22

Vis Pesaro 22

Imolese 19

Alma Juventus Fano 17*

Ravenna 16

Arezzo 10

GIRONE C

Ternana 53

Bari 42

Avellino 38

Catania 34*

Teramo 33

Foggia 33

Catanzaro 32*

Virtus Francavilla 28

Palermo 27

Juve Stabia 27

Turris 27

Casertana 27*

Vibonese 22

Viterbese 22

Monopoli 20*

Potenza 17

Bisceglie 16

Paganese 15*

Cavese 13

* una gara in meno

** due gare in meno