Serie C, 29^ giornata: Mantova-SudTirol 1-1. Guccione risponde a Casiraghi al 90'

vedi letture

Finisce in parità la gara fra Mantova e SudTirol, posticipo del lunedì per la 29^ giornata di Serie C nel Girone B. Al gol di Casiraghi al 20’ risponde Guccuione al 90'. Per la formazione di Bolzano si tratta del quarto risultato utile consecutivo che vale la conferma del secondo posto in classifica alle spalle del Padova.

Di seguito la classifica completa del Girone B:

Padova 61

SudTirol 56

Perugia 53**

Modena 53

Triestina 46

Feralpisalò 45*

Cesena 42

Matelica 42

Sambenedettese 42

Virtus Verona 41

Mantova 39

Fermana 35

Gubbio 35*

Carpi 34

Vis Pesaro 30

Imolese 26*

Alma Juventus Fano 26

Legnago Salus 23

Ravenna 20

Arezzo 17

* una partita in meno

** due partite in meno