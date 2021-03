Serie C e Covid-19. 34^ giornata: rinviata a data da destinarsi Foggia-Monopoli

Ancora un rinvio, perché il Covid-19 non sta dando tregua a tanti club di Serie C.

In occasione della 34^ giornata, è stata infatti rinviata a data da destinarsi la partita del Girone C tra Foggia e Monopoli, formazione per altro entrambe alle prese con svariati casi di positività.

Questa la comunicazione della Lega Pro:

"RINVIO GARA - 15a GIORNATA DI RITORNO

GARA FOGGIA - MONOPOLI DEL 3 APRILE 2021 (Gir. “C”)

La Lega Italiana Calcio Professionistico,

preso atto

- dell’istanza documentale presentata in data 30.03.2021 dalla società Monopoli;

- della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – ASL BA pervenuta in data 30.03.2021, nella quale si evidenzia “la presenza di un focolaio epidemico in evoluzione all'interno della stessa Società Sportiva”;

in dipendenza di quanto sopra

dispone

che la gara Foggia-Monopoli, in programma sabato 3 aprile 2021, Stadio “Pino Zaccheria”, Foggia, venga rinviata a data da destinarsi".