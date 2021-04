Serie C, Girone A: la nuova classifica dopo la restituzione dei punti al Livorno

A seguito della restituzione dei tre punti in classifica al Livorno per effetto della sentenza della Corte Federale d’Appello, ecco come cambia la classifica del Girone A di Serie C a due giornate dal termine della stagione regolare:

Como 69

Alessandria 68

Pro Vercelli 61

Renate 61

Pro Patria 57

Lecco 57*

AlbinoLeffe 53

Pontedera 50*

Juventus Under23 48*

Novara 48

Grosseto 48

Olbia 45*

Pergolettese 43

Piacenza 43

Carrarese 43

Giana Erminio 40

Pro Sesto 39

Pistoiese 31

Lucchese 28

Livorno 28

* una partita in meno