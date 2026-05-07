Serie C, Giudice Sportivo dopo il secondo turno della fase a gironi dei playoff: 2 turni d Di Livio
Chiuso nella giornata di ieri, mercoledì 6 maggio, il secondo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale).
Di seguito la nota ufficiale:
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 7 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 6 MAGGIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA
€ 300,00 CAMPOBASSO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’89° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.
€ 200,00 CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere esploso nel proprio Settore, durante la gara, un petardo, senza conseguenze.
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 MAGGIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
DI GIUSEPPE MARCELLO (PINETO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto:
1. una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, a gioco fermo, usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato;
2. una condotta non corretta e antisportiva nei confronti dei tesserati avversari in quanto assumeva un atteggiamento aggressivo verso di essi, urlando e inveendo nei loro confronti.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI LIVIO LORENZO (CAMPOBASSO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo raggiungeva alle spalle e lo scaraventava a terra con una forte spinta, senza provocargli conseguenze fisiche ma generando un acceso confronto fra tesserati avversari.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARRANCONE ALESSANDRO (PINETO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, sollevava da terra un calciatore avversario tirandolo per il collo, senza provocargli conseguenze fisiche ma causando la reazione di un giocatore avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
GALLEA BEIDI FRANCESCO (LUMEZZANE)
PROIETTO FRANCESCO (PIANESE)
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