Serie C, i parziali: Virtus Verona avanti, vincono anche Dolomiti Bellunesi e Lumezzane
Sono terminati i primi tempi delle gare della 32ª giornata di Serie C con calcio d’inizio alle 17:30. In campo squadre dei gironi A e C, con risultati che stanno già muovendo gli equilibri della classifica.
Nel Girone A arriva un segnale importante dalla zona bassa: la Virtus Verona è in vantaggio sul Renate, provando un colpo di coda nella lotta per agganciare la zona playout. Sorpresa anche a Cittadella, dove la Dolomiti Bellunesi è avanti in trasferta. Segnali positivi invece per il Lumezzane, che sta mettendo in difficoltà la Pro Patria: un risultato che rischierebbe di compromettere definitivamente la stagione dei bustocchi, attualmente penultimi e distanti ben 18 punti dall’Arzignano Valchiampo, quintultimo.
Nel Girone C, invece, regna l’equilibrio nella sfida tra Casertana e Monopoli, ferma sullo 0-0 all’intervallo. Emozioni invece nella sfida tra Audace Cerignola e Sorrento: dopo il botta e risposta iniziale, con il pareggio rossonero arrivato su calcio di rigore, i pugliesi hanno trovato il nuovo vantaggio addirittura al settimo minuto di recupero del primo tempo.
GIRONE A
Cittadella-Dolomiti Bellunesi 0-1
31' Pittino
Lumezzane-Pro Patria 1-0
8' Ghillani
Virtus Verona-Renate 1-0
11' Cernigoi
GIRONE C
Audace Cerignola-Sorrento 2-1
3' Ruggiero (AC), 25' rig. D'Ursi (S), 45'+7 Gambale (AC)
Casertana-Monopoli 0-0