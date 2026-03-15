Serie C, i parziali: Virtus Verona avanti, vincono anche Dolomiti Bellunesi e Lumezzane

Sono terminati i primi tempi delle gare della 32ª giornata di Serie C con calcio d’inizio alle 17:30. In campo squadre dei gironi A e C, con risultati che stanno già muovendo gli equilibri della classifica.

Nel Girone A arriva un segnale importante dalla zona bassa: la Virtus Verona è in vantaggio sul Renate, provando un colpo di coda nella lotta per agganciare la zona playout. Sorpresa anche a Cittadella, dove la Dolomiti Bellunesi è avanti in trasferta. Segnali positivi invece per il Lumezzane, che sta mettendo in difficoltà la Pro Patria: un risultato che rischierebbe di compromettere definitivamente la stagione dei bustocchi, attualmente penultimi e distanti ben 18 punti dall’Arzignano Valchiampo, quintultimo.

Nel Girone C, invece, regna l’equilibrio nella sfida tra Casertana e Monopoli, ferma sullo 0-0 all’intervallo. Emozioni invece nella sfida tra Audace Cerignola e Sorrento: dopo il botta e risposta iniziale, con il pareggio rossonero arrivato su calcio di rigore, i pugliesi hanno trovato il nuovo vantaggio addirittura al settimo minuto di recupero del primo tempo.

GIRONE A

Cittadella-Dolomiti Bellunesi 0-1

31' Pittino

Lumezzane-Pro Patria 1-0

8' Ghillani

Virtus Verona-Renate 1-0

11' Cernigoi

GIRONE C

Audace Cerignola-Sorrento 2-1

3' Ruggiero (AC), 25' rig. D'Ursi (S), 45'+7 Gambale (AC)

Casertana-Monopoli 0-0