Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, i risultati della serata: cade ancora l'Inter U23, tris Potenza

Serie C, i risultati della serata: cade ancora l'Inter U23, tris PotenzaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 22:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Si sono concluse le gare serali della 36ª giornata di Serie C, con verdetti importanti in ottica playoff nei gironi A e C. Nel Girone A, successo pesante dell’Arzignano Valchiampo, che espugna il campo dell’Inter U23 con uno 0-1 di grande valore. Tre punti fondamentali per i giallocelesti, che agganciano l’AlbinoLeffe all’ultimo posto utile per i playoff, riaprendo completamente la corsa nelle zone alte della classifica. Per i nerazzurri, invece, si tratta di un passo falso che complica il cammino verso la post-season.

Nel Girone C, risponde con forza il Potenza, protagonista di un netto 3-0 contro il Sorrento. Una prestazione convincente quella dei lucani, capaci di imporsi con autorità e di portare a casa tre punti preziosi in un momento cruciale della stagione.

36ª GIORNATA – 10-11-12-13 APRILE 2026

GIRONE A
Già giocate
Alcione Milano-Lecco 0-2
7' Duca, 73' Bonaiti
Lumezzane-Union Brescia 1-0
69' Iori
Pergolettese-Virtus Verona 2-2
18' Amadio (V), 21' Fabbro (V), 90'+4 Corti (P), 90'+8 Padalino (P)
Triestina-Giana Erminio 2-0
38' Begheldo, 68' Faggioli
Vicenza-Novara 3-1
9' [rig.] Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45'+6 Caferri (V), 46' Stuckler (V)
Domenica 12 aprile
Cittadella-Trento 1-3
20' Dalmonte (T), 60' Giannotti (T), 76' Bunino (C), 90'+1 Pellegrini (T)
Ospitaletto Franciacorta-AlbinoLeffe 3-0
55' Nessi, 60' Guarneri, 82' Gobbi

Inter U23-Arzignano Valchiampo 0-1
62' Cariolato
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Dolomiti Bellunesi-Pro Patria
Ore 20.30 – Renate-Pro Vercelli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 85*, Brescia 63*, Lecco 63*, Trento 61*, Renate 57, Cittadella 56,* Lumezzane 52*, Alcione Milano 51*, Inter U23 48*, AlbinoLeffe 47*, Arzignano Valchiampo 47*, Giana Erminio 46*, Novara 44*, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 45*, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 37*, Virtus Verona 24*, Pro Patria 20, Triestina 12*

N.B. - * una gara in più
Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

GIRONE B
Già giocate
Campobasso-Bra 0-0
Gubbio-Pianese 1-1
18' Ianesi (P), 66' Bruscagin (G)
Pineto-Torres 0-0
Forlì-Ascoli 0-3
37' D'Uffizi, 48' Corradini, 83' Milanese
Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio 1-0
61' Licina
Ternana-Perugia 2-2
41' Capuano (T), 66' Ferrante (T), 68' Bacchin (P), 84' Montevago (P)
Domenica 12 aprile
Arezzo-Livorno 2-0
5' Ionita, 83' Varela Djamanca
Pontedera-Ravenna 0-1
68' Da Pozzo
Vis Pesaro-Carpi 3-0
30' Giovannini, 70' e 79' Jallow

Riposa: Sambenedettese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Ascoli 74, Arezzo 74*, Ravenna 40, Campobasso 53, Juventus Next Gen 51, Pineto 50, Pianese 46, Vis Pesaro 46, Ternana 45, Gubbio 44, Livorno 40, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Forlì 36, Torres 35, Sambenedettese 31, Bra 31, Pontedera 20

Pontedera retrocesso in Serri D

N.B. - * una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Atalanta U23-Monopoli 2-0
54' Misitano, 73' Cissé
Casertana-Audace Cerignola 4-1
2' e 8' Girelli (C), 18' Llano (C), 42' Butic (C), 61' D'Orazio (A)
Foggia-Siracusa 1-1
33' Arditi (S), 58' Tommasini (F)
Latina-Casarano 1-2
52' Grandolfo (C), 66' [rig.] Chiricò (C), 73' Lipani (L)
Team Altamura-Giugliano 1-1
45'+1 Grande (T), 89' Zammarini (G)
Trapani-Salernitana 1-2
23' [rig.] Celeghin (T), 48' Ferrari (S), 90'+6 Boncori (S)
Domenica 12 aprile
Potenza-Sorrento 3-0
9' Siatounis, 55' D'Auria, 59' Erradi
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Picerno-Cosenza
Ore 20.30 – Benevento-Cavese
Ore 20.30 – Crotone-Catania (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80*, Catania 68*, Casertana 65, Salernitana 63, Cosenza 63*, Crotone 55*, Casarano 53, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Potenza 47, Team Altamura 44, Atalanta U23 43, Cavese 37*, Sorrento 37, Picerno 36*, Latina 36, Giugliano 35, Foggia 27, Siracusa 24, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Cosenza, Palmieri: "Gruppo unito, possiamo arrivare lontano. Certo di poter dare... Cosenza, Palmieri: "Gruppo unito, possiamo arrivare lontano. Certo di poter dare il mio contributo"
Campobasso, Zauri: "Buon punto, ma serve più lucidità sotto porta" Campobasso, Zauri: "Buon punto, ma serve più lucidità sotto porta"
Ternana, spunta un 'mister X' per la possibile salvezza del club Ternana, spunta un 'mister X' per la possibile salvezza del club
Altre notizie Serie C
Serie C, i risultati della serata: cade ancora l'Inter U23, tris Potenza Serie C, i risultati della serata: cade ancora l'Inter U23, tris Potenza
Cosenza, Palmieri: "Gruppo unito, possiamo arrivare lontano. Certo di poter dare... Cosenza, Palmieri: "Gruppo unito, possiamo arrivare lontano. Certo di poter dare il mio contributo"
Campobasso, Zauri: "Buon punto, ma serve più lucidità sotto porta" Campobasso, Zauri: "Buon punto, ma serve più lucidità sotto porta"
Ternana, spunta un 'mister X' per la possibile salvezza del club Ternana, spunta un 'mister X' per la possibile salvezza del club
Bari, Mantovani: "Servono punti e realismo, ma restiamo in corsa" Bari, Mantovani: "Servono punti e realismo, ma restiamo in corsa"
Quindici anni di gloria, ma ora è di nuovo Serie D. Pontedera, che bel guaio è stato... TMWQuindici anni di gloria, ma ora è di nuovo Serie D. Pontedera, che bel guaio è stato fatto!
Serie C, vince il Trento, il Ravenna manda il Pontedera in D. Aggancio Arezzo in... Serie C, vince il Trento, il Ravenna manda il Pontedera in D. Aggancio Arezzo in vetta
Salernitana, Cosmi: "Vittoria meritata, speriamo prima o poi diano rigore anche a... Salernitana, Cosmi: "Vittoria meritata, speriamo prima o poi diano rigore anche a noi"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: l’Inter si cuce mezzo scudetto e fa felice anche la Juventus
Immagine top news n.1 Il Como ci crede fino alla fine, ma l'Inter ne ha di più: 4-3 al Sinigaglia, lo scudetto si avvicina
Immagine top news n.2 Conte: "Nazionale? Non ho dato alcuna disponibilità. Ho ancora un anno, parlerò con ADL"
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Lecce e Cremonese a braccetto, domani la Fiorentina può andare a +8
Immagine top news n.5 Il Dall'Ara torna a sorridere: il Bologna stende 2-0 il Lecce nel segno di Orsolini
Immagine top news n.6 Nella foto Scudetto dell'Inter c'è anche il Parma di Cuesta. Imbattuto contro Napoli e Milan
Immagine top news n.7 Napoli, Conte sullo Scudetto: "Il sogno è ardito, ma non si è spento. Dipende dall'Inter"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.3 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, inizia il countdown: calendari a confronto e quando può vincere lo scudetto
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la classifica aggiornata: l’Inter si cuce mezzo scudetto e fa felice anche la Juventus
Immagine news Serie A n.3 Il Como ci crede fino alla fine, ma l'Inter ne ha di più: 4-3 al Sinigaglia, lo scudetto si avvicina
Immagine news Serie A n.4 Il Como la riapre su rigore, l'Inter protesta. Marelli: "È Nico Paz a colpire Bonny"
Immagine news Serie A n.5 Assist all'esordio dal 1' per Elphege: "Avevo un buon feeling, sono consapevole di me stesso"
Immagine news Serie A n.6 Contatto Bonny-Nico Paz, il VAR richiama Massa: è calcio di rigore. Da Cunha firma il 3-4
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Bisoli: "Ora è la mia squadra. Abbiamo avvicinato i playout"
Immagine news Serie B n.2 Benevento, ag. Salvemini: "Senza l'infortunio sarebbe arrivato a 20 gol"
Immagine news Serie B n.3 Samp, brilla la stella di Begic: arrivato a gennaio, lo sloveno ha portato un cambio di passo
Immagine news Serie B n.4 Reggiana-Carrarese 2-0, le pagelle: Portanova e Bertagnoli svettano, Finotto opaco
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la Reggiana piega la Carrarese: finisce 2-0, decidono Portanova e Bertagnoli
Immagine news Serie B n.6 Il Padova ritrova la sua Curva: "Il nostro nuovo muro". Si colma un vuoto durato 30 anni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati della serata: cade ancora l'Inter U23, tris Potenza
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, Palmieri: "Gruppo unito, possiamo arrivare lontano. Certo di poter dare il mio contributo"
Immagine news Serie C n.3 Campobasso, Zauri: "Buon punto, ma serve più lucidità sotto porta"
Immagine news Serie C n.4 Ternana, spunta un 'mister X' per la possibile salvezza del club
Immagine news Serie C n.5 Bari, Mantovani: "Servono punti e realismo, ma restiamo in corsa"
Immagine news Serie C n.6 Quindici anni di gloria, ma ora è di nuovo Serie D. Pontedera, che bel guaio è stato fatto!
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…