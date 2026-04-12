Serie C, i risultati della serata: cade ancora l'Inter U23, tris Potenza
Si sono concluse le gare serali della 36ª giornata di Serie C, con verdetti importanti in ottica playoff nei gironi A e C. Nel Girone A, successo pesante dell’Arzignano Valchiampo, che espugna il campo dell’Inter U23 con uno 0-1 di grande valore. Tre punti fondamentali per i giallocelesti, che agganciano l’AlbinoLeffe all’ultimo posto utile per i playoff, riaprendo completamente la corsa nelle zone alte della classifica. Per i nerazzurri, invece, si tratta di un passo falso che complica il cammino verso la post-season.
Nel Girone C, risponde con forza il Potenza, protagonista di un netto 3-0 contro il Sorrento. Una prestazione convincente quella dei lucani, capaci di imporsi con autorità e di portare a casa tre punti preziosi in un momento cruciale della stagione.
36ª GIORNATA – 10-11-12-13 APRILE 2026
GIRONE A
Già giocate
Alcione Milano-Lecco 0-2
7' Duca, 73' Bonaiti
Lumezzane-Union Brescia 1-0
69' Iori
Pergolettese-Virtus Verona 2-2
18' Amadio (V), 21' Fabbro (V), 90'+4 Corti (P), 90'+8 Padalino (P)
Triestina-Giana Erminio 2-0
38' Begheldo, 68' Faggioli
Vicenza-Novara 3-1
9' [rig.] Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45'+6 Caferri (V), 46' Stuckler (V)
Domenica 12 aprile
Cittadella-Trento 1-3
20' Dalmonte (T), 60' Giannotti (T), 76' Bunino (C), 90'+1 Pellegrini (T)
Ospitaletto Franciacorta-AlbinoLeffe 3-0
55' Nessi, 60' Guarneri, 82' Gobbi
Inter U23-Arzignano Valchiampo 0-1
62' Cariolato
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Dolomiti Bellunesi-Pro Patria
Ore 20.30 – Renate-Pro Vercelli
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 85*, Brescia 63*, Lecco 63*, Trento 61*, Renate 57, Cittadella 56,* Lumezzane 52*, Alcione Milano 51*, Inter U23 48*, AlbinoLeffe 47*, Arzignano Valchiampo 47*, Giana Erminio 46*, Novara 44*, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 45*, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 37*, Virtus Verona 24*, Pro Patria 20, Triestina 12*
N.B. - * una gara in più
Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D
GIRONE B
Già giocate
Campobasso-Bra 0-0
Gubbio-Pianese 1-1
18' Ianesi (P), 66' Bruscagin (G)
Pineto-Torres 0-0
Forlì-Ascoli 0-3
37' D'Uffizi, 48' Corradini, 83' Milanese
Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio 1-0
61' Licina
Ternana-Perugia 2-2
41' Capuano (T), 66' Ferrante (T), 68' Bacchin (P), 84' Montevago (P)
Domenica 12 aprile
Arezzo-Livorno 2-0
5' Ionita, 83' Varela Djamanca
Pontedera-Ravenna 0-1
68' Da Pozzo
Vis Pesaro-Carpi 3-0
30' Giovannini, 70' e 79' Jallow
Riposa: Sambenedettese
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Ascoli 74, Arezzo 74*, Ravenna 40, Campobasso 53, Juventus Next Gen 51, Pineto 50, Pianese 46, Vis Pesaro 46, Ternana 45, Gubbio 44, Livorno 40, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Forlì 36, Torres 35, Sambenedettese 31, Bra 31, Pontedera 20
Pontedera retrocesso in Serri D
N.B. - * una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Già giocate
Atalanta U23-Monopoli 2-0
54' Misitano, 73' Cissé
Casertana-Audace Cerignola 4-1
2' e 8' Girelli (C), 18' Llano (C), 42' Butic (C), 61' D'Orazio (A)
Foggia-Siracusa 1-1
33' Arditi (S), 58' Tommasini (F)
Latina-Casarano 1-2
52' Grandolfo (C), 66' [rig.] Chiricò (C), 73' Lipani (L)
Team Altamura-Giugliano 1-1
45'+1 Grande (T), 89' Zammarini (G)
Trapani-Salernitana 1-2
23' [rig.] Celeghin (T), 48' Ferrari (S), 90'+6 Boncori (S)
Domenica 12 aprile
Potenza-Sorrento 3-0
9' Siatounis, 55' D'Auria, 59' Erradi
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Picerno-Cosenza
Ore 20.30 – Benevento-Cavese
Ore 20.30 – Crotone-Catania (diretta Rai Sport)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80*, Catania 68*, Casertana 65, Salernitana 63, Cosenza 63*, Crotone 55*, Casarano 53, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Potenza 47, Team Altamura 44, Atalanta U23 43, Cavese 37*, Sorrento 37, Picerno 36*, Latina 36, Giugliano 35, Foggia 27, Siracusa 24, Trapani 23
N.B. - Benevento promosso in Serie B
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva