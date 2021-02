Serie C, i risultati delle ore 12.30: il Como vince e sale in testa, sorride anche la Triestina

Si chiudono i due match delle ore 12.30 in serie C. Nel girone A il Como si impone 1-0 contro la Lucchese e si piazza in prima posizione, in attesa del Renate. Secondo successo consecutivo per la Triestina che vince anche in casa del Ravenna. Alle ore 15.00 ben sette match in programma.

Girone A

Como-Lucchese 1-0

Girone B

Ravenna-Triestina 0-1