Serie C, i risultati parziali della 36ª giornata: sorride la Virtus Verona, pari del Brescia. Ok Pianese

Con la serata di ieri, venerdì 10 aprile, ha preso il via la 36ª e terzultima giornata del campionato di Serie C, con il turno che si concluderà poi, come di consueto, nella serata di lunedì.

Sarà un turno di possibili verdetti, e intanto ha preso il via il sabato di terza serie, con i primi sei confronti del giorno che hanno mandato in archivio i primi tempi. Nel Girone A, a sorprendere è il temporaneo ko della Pergolettese - che si gioca la salvezza diretta - contro la Virtus Verona; si registra poi il vantaggio della Triestina sul contro la Giana Erminio e il pari tra Lumezzane e Union Brescia. Nel Girone B, invece, solo la Pianese ha sbloccato il risultato, passando in vantaggio sul campo del Gubbio.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

36ª GIORNATA – 10-11-12-13 APRILE 2026

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Lumezzane-Union Brescia 0-0

Pergolettese-Virtus Verona 0-2

18' Amadio, 21' Fabbro

Triestina-Giana Erminio 1-0

38' Begheldo

Sabato 11 aprile

Ore 17.30 – Vicenza-Novara

Domenica 12 aprile

Ore 17.30 – Cittadella-Trento

Ore 17.30 – Ospitaletto-AlbinoLeffe

Ore 20.30 – Inter U23-Arzignano Valchiampo

Lunedì 13 aprile

Ore 20.30 – Dolomiti Bellunesi-Pro Patria

Ore 20.30 – Renate-Pro Vercelli

Venerdì 10 aprile

Alcione Milano-Lecco 0-2

7' Duca, 73' Bonaiti

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 63, Lecco 63*, Trento 58, Renate 57, Cittadella 56, Alcione Milano 51*, Lumezzane 49, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Giana Erminio 46, Novara 44, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 42, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 36, Virtus Verona 23, Pro Patria 20, Triestina 9

N.B. - * una gara in più

Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Campobasso-Bra 0-0

Gubbio-Pianese 0-1

18' Ianesi

Pineto-Torres 0-0

Sabato 11 aprile

Ore 17.30 – Forlì-Ascoli

Domenica 12 aprile

Ore 12.30 – Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio

Ore 12.30 – Ternana-Perugia

Ore 17.30 – Arezzo-Livorno

Ore 17.30 – Pontedera-Ravenna

Ore 17.30 – Vis Pesaro-Carpi

Riposa: Sambenedettese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 71, Ravenna 67*, Campobasso 52, Pineto 49, Juventus Next Gen 48, Pianese 45, Ternana 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36, Torres 34, Sambenedettese 31*, Bra 30, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Domenica 12 aprile

Ore 14.30 – Atalanta U23-Monopoli

Ore 14.30 – Casertana-Audace Cerignola

Ore 14.30 – Foggia-Siracusa

Ore 14.30 – Latina-Casarano

Ore 14.30 – Team Altamura-Giugliano

Ore 14.30 – Trapani-Salernitana

Ore 20.30 – Potenza-Sorrento

Lunedì 13 aprile

Ore 20.30 – Picerno-Cosenza

Ore 20.30 – Benevento-Cavese

Ore 20.30 – Crotone-Catania (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Casarano 50, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 40, Cavese 37, Sorrento 37, Picerno 36, Latina 36, Giugliano 34, Foggia 26, Siracusa 23, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B

Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva