Ufficiale Sestri Levante, Riccardo Santovito firma fino al 2025. Arriva dal Trastevere

L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Riccardo Santovito. Difensore centrale di 24 anni, il neo calciatore corsaro arriva dal Trastevere, club di Serie D.

Santovito è cresciuto nel vivaio della Polisportiva Carso per poi passare al Latina, disputando anche il campionato Primavera con i nerazzurri. Nel 2017 viene acquistato dal Parma che lo gira in prestito alla Lucchese per poi cederlo alla Reggiana nel 2019. Con gli emiliani disputa la prima parte di stagione in Serie C, poi si trasferisce in prestito al Rimini e, l’anno successivo, gioca di nuovo in prestito al Renate. Con i brianzoli totalizza 13 presenze in campionato e una nei play-off.

Nel novembre 2021 scende per la prima volta in Serie D per giocare con la Flaminia. In carriera ha collezionato 48 presenze in Primavera e 27 in Serie C.

Santovito ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo per un’altra stagione.